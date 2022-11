L'Urp compie 25 anni: attività incessante per un quarto di secolo al servizio dei cittadini

Un quarto di secolo al servizio dei cittadini: ha compiuto oggi, 30 novembre, 25 anni di attività la sede di Sciacca dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Libero consorzio comunale di Agrigento.

La prima inaugurazione risale al 30 novembre del 1997, quando ancora l'Ente si chiamava Provincia regionale e l'ufficio si propose come punto più avanzato di contatto tra le istituzioni e i cittadini e dove è possibile coniugare il diritto del cittadino ad essere informato, a fruire dei servizi e a partecipare, con il diritto-dovere di ogni ente di informare e comunicare.

Poi, lo scorso anno, dopo quasi 24 anni, il 12 agosto del 2021, la sede dell'Urp si trasferì nei locali concessi in comodato d’uso dal Comune di Sciacca all’ex Provincia, al civico 2 di piazza Don Luigi Sturzo, più conosciuta dai saccensi, come piazza Porta Palermo.

Questa mattina, la dirigente del settore Maria Antonietta Testone e il funzionario del Libero Consorzio Teresa La Russa, insieme ai dipendenti del Libero Consorzio che da anni lavorano all'interno dell'Urp, Giuseppe Sutera, Margherita Ritacco, Alfonsina Sciurba e Mario Rossi. Con loro il collega Baldo Bentivegna, da pochissimo in pensione, che all'Urp di Sciacca ha dedicato buona parte della sua carriera lavorativa.