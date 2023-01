Trasporto scolastico, disponibili i nuovi abbonamenti: ecco come ritirarli

Sono disponibili all’ufficio Pubblica istruzione del Comune di Sciacca, gli abbonamenti per il trasporto scolastico urbano ed extraurbano, per il periodo da gennaio a maggio, per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta entro il 31 dicembre scorso.

Per il pagamento dell’eventuale compartecipazione e il ritiro delle tessere, l’ufficio sarà aperto al pubblico tutti i giorni, dalle 9 alle 13 nella sede di via Santa Caterina.