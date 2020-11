Emergenza Covid 19, lo screening non si ferma: coinvolte anche altre scuole

Lo screening dei tamponi non si farma. Tamponi rapidi anche per gli studenti della scuola primaria e secondaria. È quanto ha comunicato il dirigente generale del dpartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Servizio 9 Maria Letizia Di Liberti rispondendo alla richiesta inviata dal sindaco Francesca Valenti il 9 novembre scorso.

“Lo screening già avviato presso la comunità scolastica proseguirà con l’esecuzione di tamponi rapidi nella scuola primaria e secondaria di primo grado tramite i competenti uffici dell’Asp - fa sapere il sindaco - seguendo delle tempistiche secondo le indicazioni del comitato Tecnico Scientifico Regionale. Sarà cura dell’Asp comunicare le date, secondo i target di popolazione stabiliti”.