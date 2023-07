Strage di via D’Amelio, il sindaco Termine rende omaggio a Paolo Borsellino

Questa mattina, 19 luglio, anniversario della strage di Via D’Amelio, il sindaco di Sciacca Fabio Termine ha deposto un mazzo di fiori nel cippo che nella Villetta Lombardo ricorda tutti i caduti nella lotta contro la criminalità mafiosa.

Un omaggio, con un momento di raccoglimento, con gli assessori alla Polizia Municipale Valeria Gulotta e alla Cultura Salvatore Mannino, per non dimenticare, per mantenere vivo il ricordo delle vittime della strage: il magistrato Paolo Borsellino e i suoi agenti della scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

“Anche la memoria – dichiara il sindaco Fabio Termine – è un dovere e bisogna coltivarla, giorno dopo giorno, con il ricordo, il sentimento della gratitudine e soprattutto con le azioni perché solo così trasformiamo un sacrificio in pratica quotidiana aderendo agli ideali di legalità e giustizia di uomini, di Siciliani, come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone”.