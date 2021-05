Il Comune rende omaggio a Falcone e alle vittime della strage di Capaci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Città di Sciacca rende omaggio al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo, agli uomini della scorta e a tutte le vittime cadute per mano mafiosa. Domani, 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, il sindaco Francesca Valenti, con due agenti della Polizia Municipale, deporrà alle ore 9 una corona di fiori al cippo in pietra arenaria della villetta Lombardo che ricorda tutti i caduti nella lotta contro la mafia.

Sempre domani è stata prevista un’altra iniziativa, per non dimenticare, nell’ambito del calendario di eventi culturali promossi per Il maggio dei libri dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca “Aurelio Cassar”.