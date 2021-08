E' la città natale di Tommaso Fazello: Sciacca entra nella Strada degli scrittori

La giunta ha deliberato per l'adesione all'associazione culturale con uno dei suoi più illustri figli, ritenuto tra i fondatori delle scienze archeologiche

La città di Sciacca entra a far parte della Strada degli Scrittori. La Giunta comunale ha deliberato l’adesione formale all’associazione e al progetto di valorizzazione e promozione del territorio, attraverso i suoi grandi autori, che ha preso forma alcuni anni fa da una proposta del giornalista e scrittore Felice Cavallaro.

“La Città di Sciacca, con la sua storia, con i suoi grandi autori, con quanti l’hanno descritta, con quello che rappresenta nella cultura della provincia di Agrigento e in Sicilia – dichiarano il sindaco Valenti e l’assessore Mondino – entra a testa alta in un progetto di rilevante interesse, di cui fanno parte importanti comuni delle province di Agrigento e Caltanissetta, con un’associazione che si è dimostrata molto attiva ed efficace nelle sue azioni. Sciacca aderisce con uno dei suoi più illustri figli, Tommaso Fazello, ritenuto tra i fondatori delle scienze archeologiche e dell’identità siciliana, un genio del Rinascimento italiano, punto di riferimento imprescindibile per chi è venuto dopo: storici, studiosi, letterati”.