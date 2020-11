Una statua di Dedalo a Sciacca, l'idea è del Museo diffuso

Una statua dedicata a Dedalo, da posizionare a Sciacca. L'idea è della cooperativa "Identità e bellezza”, in qualità di gestore del "Museo Diffuso dei 5 Sensi", nel contesto di un concorso dedicato a Dedalo, leggendario creatore del labirinto all'interno del quale viveva il minotauro e la cui figura è strettamente legata a molti paesi della provincia di Agrigento tra cui appunto Sciacca: a lui è infatti attribuita la creazone delle strutture labirintiche delle grotte vaporose.

"Il mito di Dedalo - dicono in una nota - è legato a tutto il territorio agrigentino poiché è qui che arrivò dopo la lunga traversata da Creta con le sue ali di cera durante la quale perse il figlio Icaro, forse proprio nei pressi di Sciacca. Ma tutto questo è leggenda. Una leggenda importante, conosciuta in tutto il mondo, legata al sogno di una libertà costruita con le proprie mani. Per tale motivo il Museo vuole legare la sua identità a tale figura mitologica e intende organizzare l’evento 'Dedalo a Sciacca', in programma per la prossima estate.

In palio per chi fornirà il progetto migliore (corredato da logo) per l'opera, ci sono 4mila euro. Il bando scadrà il 15 dicembre 2020. Per ogni informazione è possibile consultare il bando su www.museodiffusosciacca.it all'indirizzo https://www.museodiffusosciacca.it/concorso-di-idee-le-ali-dellidentita/