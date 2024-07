Innovazione, al Comune si inaugura uno sportello per i servizi digitali

Sarà inaugurato a Sciacca uno sportello della Camera di commercio di Agrigento per servizi innovativi, come lo Spid e la firma digitale. I servizi sono rivolti ai cittadini, operatori economici e imprese.

L’inaugurazione è prevista per domani, giovedì 11 luglio, alle 18, in un locale degli uffici dello stato civile del Comune, in corso Vittorio Emanuele.

Interverranno: l’assessore comunale alle attività produttive e all'innovazione digitale Francesco Dimino, l’assessore comunale al commercio Agnese Sinagra, l’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamaio, il parlamentare regionale Michele Catanzaro e i vertici provinciali e regionali della Camera di commercio, Unioncamere e Infocamere.

Per l’occasione sarà promosso uno “Spid Day”. Ogni cittadino per l’intera giornata di domani, nella sede dello sportello, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30 potrà richiedere gratuitamente lo Spid.