Litorale invaso dalla posidonia, Sciacca turismo chiede interventi urgenti

Spiagge del litorale di San Marco invase dall'alga posidonia arenata, l'associazione "Sciacca turismo" ne chiede la rimozione.

"Se non lo avesse già fatto - dice una nota - invitiamo l'amministrazione comunale ad attivare le procedure per una specifica richiesta da avanzare agli organi regionali per rimuovere i cumuli di posidonia che da alcuni giorni nella rinomata spiaggia cittadina si sono depositati sulla battigia. E' necessario agire al più presto per evitare disagi ai bagnanti e per limitare ulteriormente l'attività dei locali pubblici che sorgono nella zona - conclude il presidente Ezio Bono - ma occorre naturalmente agire a norma di legge, nel rispetto delle normative che tutelano l'ambiente".