Ancora lavori ai pozzi Carboj, stop alla fornitura idrica a Sciacca

Non c'è pace per le condotte della nostra provincia. Sono stati infatti programmati per domani alcuni interventi "urgenti ed improcrastinabili" che interesseranno il campo Pozzi Carboj, nel Comune di Sciacca.

Per questo, precisa Aica in una nota, "potranno verificarsi variazioni, limitazioni, slittamenti e/o rinvii nei turni di distribuzione idrica. Si rassicura che l’erogazione idrica tornerà regolare - continua - al completamento dei lavori di manutenzione, e al raggiungimento dei livelli ottimali nei serbatoi comunali interessati, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".