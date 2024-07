Una sede universitaria in città? Se ne parla in biblioteca con il presidente del Polo agrigentino Tuzzolino

“Nascita di un corso di laurea a Sciacca” è il tema della tavola rotonda in programma martedì 16 luglio alle 10 nella sala conferenze della biblioteca comunale “Aurelio Cassar” a Palazzo Lazzarini (ex istituto Sant’Anna). A promuovere l’iniziativa sono il sindaco Fabio Termine, l’assessore al turismo Francesco Dimino e l’assessora ai beni archeologici, storici e monumentali Agnese Sinagra.

Parteciperà, tra gli altri, il presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento Giovanni Francesco Tuzzolino. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la nascita di una sede universitaria a Sciacca gettando le basi per l’attivazione di un corso di laurea che andrebbe a migliorare l’offerta formativa in generale, creare nuove opportunità e prospettive per i giovani e l’intera comunità saccense, innescare risvolti positivi sul tessuto sociale, culturale ed economico della città.