La strada di accesso al distaccamento dei pompieri è in pessime condizioni, la Uilpa: "Soccorsi a rischio"

"Il cosiddetto ponticello, in viale Siena, che già non consentiva il passaggio di due auto nei sensi opposti di marcia, è in gravi condizioni". L'allarme è della Uilpa-vigili del fuoco che ha scritto una lettera aperta al prefetto, al sindaco di Sciacca e al comando provinciale.

"Si tratta - sottolinea il sindacato - dell'unica strada di entrata e uscita della sede distaccata che collega con la provinciale 37 Sciacca - Caltabellotta. Il tratto è stato transennato da parte della polizia locale ed è sempre meno agibile a causa degli smottamenti. Denunciamo questa situazione preoccupante perchè, se non si interviene nell'immediato con la riparazione della strada, si interromperebbe il traffico veicolare e il soccorso ritarderebbe di circa mezz'ora perchè dovrebbe optare per una strada secondaria".

La Uilpa ricorda che "il distaccamento dei vigili del fuoco di Sciacca, vista l'estensione e la competenza sui territori e comuni limitrofi, chiude ogni anno con un numero di interventi di soccorso superiore ai 1500".