Futuro delle terme di Sciacca, scende in campo la chiesa: organizzata messa

Futuro delle Terme di Sciacca, anche la chiesa scende in campo. La comunità ecclesiale, infatti, ha promosso per domani, 25 maggio, alle 21, una messa nella basilica di San Calogero, su monte Kronio.

"L’Amministrazione comunale – comunica il sindaco Francesca Valenti – ha aderito all’iniziativa per tenere sempre viva l’attenzione sulla questione termale e rendere omaggio a San Calogero. Richiamando il tradizionale pellegrinaggio in onore del Santo, ne è stato organizzato uno per domani proprio in occasione della funzione religiosa in basilica. Un pellegrinaggio a piedi, aperto a tutta la città, e con l’invito alla partecipazione, dal centro fino in cima al monte per poi assistere tutti assieme alla messa".

La partenza è prevista alle ore 18,45 dalla Basilica di Maria Santissima del Soccorso.