Tari 2020, ecco come mettersi in contatto con l'ufficio Tributi

Ufficio Tributi operativo da remoto e di presenza per continuare a dare assistenza ai cittadini in questo periodo di forti restrizioni con la Sicilia in zona rossa per l’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. L’assessore Michele Bacchi rende noto che è stato diramato un avviso per comunicare ai cittadini che possono mettersi in contatto con l’Ufficio Tributi per telefono o per email per chiedere qualsiasi informazione sulla Ta.Ri, la tariffa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche relative all’anno 2020.

L’Ufficio Tributo si può contattare per via telefonica ai seguenti numeri: 0925-20591/20584, dalle ore 9 alle ore 12,30 delle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. È inoltre possibile inviare una richiesta tramite e-mail all’indirizzoufficiotassarifiu ti@comunedisciacca.it per comunicazioni relative a: variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, secondo anagrafe comunale, o variazione dell’indirizzo del solo recapito della bolletta.

Si possono richiedere per email anche informazioni generiche come composizione delle tariffe, immobili e metri quadri presi in considerazione, numero dei componenti in relazione alla tipologia di utenza stagionale.

Nell’oggetto dell’email va specificato: numero di avviso, cognome e nome, codice fiscale.

Per le procedure di richiesta di riesame della posizione tributaria relativamente a cambio residenza come da anagrafe comunale, cessione e/o acquisizione di nuovi immobili, volture di immobili , successioni;richiest a di riduzioni, richiesta di esenzioni,altri casi non specificatamente indicati, occorre presentare una richiesta secondo la modulistica disponibile al seguente link https://lnx.comune. sciacca.ag.it/modulistica- ufficio-tributi-tari/, da inviare al Comune di Sciacca mediante e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comunedisciacca. telecompost.it oppure tramite consegna cartacea al protocollo generale.

Nel caso in cui le richieste non dovessero trovare soluzione per via telefonica o telematica, l’ufficio concorderà un appuntamento per la risoluzione in presenza.