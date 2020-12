Una "scatola di Natale" per portare solidarietà a chi ne ha bisogno, l'iniziativa anche in città

L'associazione "Paideia Sciacca" aderisce all'iniziativa di Marion Pizzato, che ha ideato un modo creativo di fare beneficenza, ovvero la realizzazione delle scatole di Natale già attiva in molte città italiane.

L'associazione è stata contattata da un'amica insegnante di Milano, per condividere il progetto con la comunità saccense.

"Le scatole di Natale - si legge in una nota degli organizzatori - vanno riempite di piccole cose, utili per il corpo e per la mente, per dare un segnale di vicinanza a chi ne ha più bisogno, per portare calore e solidarietà, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica".

Stanno già collaborando con Paideia Sciacca il Museo Diffuso dei 5 sensi di Sciacca, alcune classi dell'Istituto comprensivo Loreto, della direzione didattica 2° Circolo Sant'Agostino, dell'Istituto comprensivo Mariano Rossi, il comitato della Perriera, il gruppo vincenziano della chiesa della Perriera, l'Euroform e tanti altri cittadini saccensi.

Appuntamento giovedì alla chiesa della Perriera dalle 16 alle 18,30 e domenica alla Badia Grande dalle 16 alle 18.