“Anche quest’anno è Natale”, via ad iniziativa di solidarietà

Sarà un Natale all'insegna della solidarietà quello che si prepara a Sciacca. Dopo l’incontro del sindaco Francesca Valenti con rappresentanti del mondo del sociale e del volontariato, prenderà il via la rassegna di iniziative chiamata “Anche quest’anno è Natale”.

“Tante associazioni – dice l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino – hanno già aderito avviando raccolte di alimenti, giocattoli, pasti caldi ecc. per fare arrivare un segno di concreta solidarietà alle famiglie e ai più piccoli. Un’altra azione programmata in 'Anche quest’anno è Natale' gira attorno all’idea dei buoni (voucher). In questa prima fase si chiede l’adesione alle attività commerciali: negozi di abbigliamento, di calzature, di computer e telefonia, librerie, macellerie, ortofrutta, filiere alimentari ecc. Presso tutte le attività aderenti, ogni cittadino potrà acquistare un buono di qualsiasi importo che verrà destinato a famiglie individuate dalle associazioni sociali e di volontariato".

I buoni saranno spendibili in diversi modi: spesa sospesa per le famiglie, giocattoli sospesi per i più piccoli, computer in buono stato per i ragazzi, capi di abbigliamento per gli adolescenti, doni per gli ospiti della casa circondariale eccetera.

Le attività commerciali che intendono farsi coinvolgere, così come le associazioni di volontariato, i club service, le cooperative sociali, dovranno inviare una mail di adesione a sciacca@anvvfc.it oppure contattando telefonicamente i volontari dei vigili del fuoco in congedo, che faranno da raccordo, al numero 350-5439880.