"Le scatole di Natale", raccolta benefica di doni per i bambini bisognosi

Anche quest'anno l'associazione di volontariato Paideia Sciacca ha organizzato la raccolta delle scatole di Natale.

Ospite della sede del Museo diffuso dei 5 Sensi, l'associazione ha raccolto, per due giorni, le scatole di Natale donate dai cittadini saccensi e dalle associazioni di volontariato "L'AltraSciacca", "Orazio Capurro Amore per la vita onlus", "Kiwanis Club Sciacca Terme", "Inner Wheel Sciacca Terme - Distretto 211", "Lions Club Sciacca Host" e "Farmacia Porta Palermo".

I doni raccolti sono stati consegnati in due giornate: il 23 dicembre alle donne e ai bambini ospiti degli istituti Walden, Boccone del povero e Figlie della carità, e l'indomani alle famiglie straniere residenti a Sciacca, con un momento dedicato all'integrazione, grazie ai racconti di Natale, e alla condivisione dei piatti tipici stranieri.