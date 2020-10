Arrivano i parcheggi con le strisce blu, il Comune cerca i rivenditori dei ticket

In cinque aree della città, all'inizio di novembre, arriveranno i parcheggi contrassegnati dalle strisce blu, ossia quelli a pagamento. Il Comune di Sciacca ha diramato l'avviso pubblico per individuare i rivenditori di biglietti cartacei "Gratta e sosta”, per le soste temporanee e a pagamento. A darne comunicazione sono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore competente Roberto Lo Cicero.

Le soste di parcheggio a tempo e a pagamento senza custodia con decorrenza prevista il 2 novembre 2020, - secondo il piano predisposto dal comando della Polizia Municipale - avranno il seguente orario: dalle ore 8 alle 14 e dalle 16 alle 21.

Le aree di parcheggio “Gratta e sosta” sono nelle seguenti aree: via Incisa (lato sinistro secondo il senso di marcia), piazza Mariano Rossi, viale della Vittoria (lato destro secondo il senso di marcia), piazza Saverio Friscia, via Giuseppe Licata (tratto “Chiazza”), piazza Don Luigi Sturzo (Porta Palermo).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dirigente del secondo settore Filippo Carlino ha predisposto un avviso pubblico, che verrà pubblicato sul sito del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it) per “l’individuazione di operatori economici esercenti attività commerciali con sede nel territorio comunale, interessati alla gestione delle operazioni di acquisto e rivendita all’utenza dei biglietti cartacei (gratta e sosta) per le soste temporanee e a pagamento”. Le domande degli interessati, sul modulo allegato all’avviso, debbono pervenire al Comune di Sciacca entro le ore 13 del 26 ottobre 2020. Possono partecipare “tutti gli imprenditori esercenti attività commerciale con vendita al pubblico (Bar, tabaccai, giornalai, negozi etc.) e che risultino in possesso dei requisiti di legge per poter sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione”.