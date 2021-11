"Cambiamenti", il Museo Diffuso dei 5 Sensi premiato come migliore Start-up dell'isola

Il Museo diffuso dei 5 Sensi di Sciacca ha vinto il primo premio "Cambiamenti" come migliore startup di Sicilia col bando promosso dal CNA.

"Ancora una volta – dice la presidente del MD5S, Viviana Rizzuto – viene riconosciuto il valore non di una o due persone, ma di una comunità connessa, consapevole e competente, che si muove insieme per generare felicità e benessere per tutti: artigiani, commercianti, gestori di strutture ricettive, di musei, di ristoranti, scuole, agricoltori, piccoli e grandi imprenditori, operatori culturali, ambientali, economici".