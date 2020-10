Protezione civile, via al rifacimento del ponticello "Tummiolo"

Lavori pubblici, via al rifacimento del ponticello cosiddetto “Tummiolo”. L’opera sarà inserita nell’intervento di protezione civile per la “sistemazione della Foce di Mezzo, Baiata e Poio per la riduzione dei rischi idraulici residuali a seguito dell’evento meteorologico del novembre del 2016”.

Il dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Salvatore Cocina ha costituito a tal fine un gruppo di lavoro per l’espletamento delle attività connesse proprio all’attuazione dell’opera, per un importo complessivo stimato di 500mila euro. Responsabile unico del procedimento (rup) è stato nominato l’ingegnere Maurizio Costa chiamato a eseguire nel più breve tempo possibile ogni azione prevista, a partire dalla progettazione esecutiva.