Supermercati, inaugurato nuovo punto Eurospar in via Lioni

E' stato inaugurato oggi in via Lioni 60 il nuovo punto vendita Eurospar che fa capo alla Ergon, concessionaria del marchio Despar in Sicilia (escluso provincia di Messina) e leader nella grande distribuzione.

"Con un ampio e comodo parcheggio e con decine e decine di reparti interni - comunica l'azienda con una nota del proprio ufficio stampa -, il nuovo store offre un’opportunità in più a tutti i consumatori di Sciacca grazie ad una scelta di assoluta qualità, che guarda alla convenienza e che promuove le aziende del territorio oltre a migliaia di prodotti a marchio con prezzi imbattibili".

"La famiglia di Ergon continua a crescere e ad essere presente sul territorio siciliano e in altre regioni italiane con sempre maggiore forza – spiega Concetta Lo Magno, direttrice area marketing –. A Sciacca da oggi potenziamo la nostra presenza con l’apertura di un punto vendita Eurospar che propone servizi al top, guarda alla convenienza e alla garanzia per i nostri consumatori partendo dalla qualità".