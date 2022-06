Festival di arte contemporanea, l'associazione "Ritrovarsi" torna a San Leonardo

L’associazione "Ritrovarsi" torna nel quartiere San Leonardo di Sciacca con la decima edizione del festival di arte contemporanea che si terrà dal 26 al 28 agosto.

In preparazione a questo evento, che negli ultimi due anni si è svolto in forma ridotta a causa della pandemia, l’associazione ha deciso di garantire una presenza più costante nel quartiere per tutto il mese di luglio.

A partire da venerdì e per tutti i weekend del mese sarà aperta la sede dell’ex Pci "Accursio Miraglia" in via Triolo, che si pone non solo come presidio di quartiere, ma anche come luogo di incontro e scambio di idee per la costante e continua rinascita di San Leonardo.

Chiunque volesse sostenere il progetto che da dieci anni Ritrovarsi porta avanti a Sciacca, l’associazione rinnova l’invito a incontrarsi presso l’ex sede del Pci ogni weekend dalle 19 alle 21.

Sarà possibile anche ai turisti e ai visitatori ricevere informazioni circa lo "street art tour" o essere accompagnati dai volontari nella visita del quartiere.