Allerta meteo, codice arancione a partire dalla mezzanotte

Annunciato "rischio idrogeologico e idraulico", avviso ai cittadini per possibili rovesci e temporali

Il sindaco Francesca Valenti ha diramato un avviso di allerta meteo alla popolazione, a seguito del bollettino pomeridiano del dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana.

"A partire dalla mezzanotte e fino alle ore 24 di domani, domenica 18 luglio 2021 - si legge in una nota dell'ufficio stampa del Comune -, sono previste nel territorio di Sciacca condizioni meteorologiche con criticità “arancione” per rischio idrogeologico e idraulico. In diverse zone della Sicilia, compresa quella dove si trova Sciacca, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, grandinate e raffiche di vento”.