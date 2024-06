Ristorante "Il porticello" distrutto dalle fiamme, via a raccolta fondi per la ricostruzione

Dopo l'incendio del 18 giugno è partita una vera e propria gara di solidarietà per consentire la ricostruzione del ristorante "Il Porticello" di Sciacca.

Ad avviare una raccolta fondi on line è stata "Sciacca community", evidenziando come la struttura rappresentava un "luogo simbolo della nostra comunità, un punto di ritrovo per turisti e residenti, dove abbiamo condiviso innumerevoli ricordi preziosi. Ignazio e la sua famiglia - scrivono gli organizzatori - hanno dedicato la loro vita a servire con passione e generosità tutti noi e i visitatori provenienti da ogni angolo del mondo, diventando un punto di riferimento nel nostro amato Stazzone".

L’iniziativa ha finora raccolto 1.700 euro ed è raggiungibile online.