Coronavirus, difetto di comunicazione e rifiuti speciali: il sindaco scrive all'Asp

Difetto di comunicazione con quanti sono posti in quarantena e raccolta dei rifiuti. Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, ha scritto all’Asp ed ha chiesto di intervenire con urgenza per eliminare i disservizi.

“La prima questione su cui chiedo venga posta la massima attenzione e una risoluzione immediata, è quella relativa ai cittadini posti in quarantena su provvedimento dell’Asp. Giungono all’ufficio della scrivente numerosissime telefonate di soggetti che, pur sapendo dell’esito negativo del proprio tampone, non possono uscire dal luogo della quarantena per il ritardo di notifica del provvedimento ufficiale dell’Asp che li libera dall’isolamento coattivo - ha scritto Valenti - . C’è un difetto di comunicazione che costringe le persone a rimanere chiuse a casa per tanti, troppi giorni. Mi segnalano anche dieci-quindici giorni. E ciò è inaccettabile. La seconda questione che mi permetto di porre all’attenzione di codesta autorità sanitaria è quella legata alla raccolta dei rifiuti cosiddetti di 'tipo A' ai soggetti posti in quarantena obbligatoria. Da quasi un mese il servizio, di competenza Asp, non risulta operativo andando così ad aggravare una situazione già di per se insostenibile".