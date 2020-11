Cantieri di lavoro, il Comune seleziona personale per la manutenzione straordinaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune di Sciacca seleziona personale da impiegare nei cantieri di lavoro per la manutenzione straordinaria di via delle Azalee-Via Fratelli Bellanca e Via Segni. Si selezionano, in particolare, due operai - muratori e due direttori.

Ne danno notizia il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Servizi Sociali Gisella Mondino.

I candidati dovranno far pervenire entro il prossimo sabato 7 novembre 2020 istanza per PEC (o consegna a mano al Protocollo di Via Roma) utilizzando il modello predisposto dal IV Settore Tecnico reperibile sul sito del Comune.