Cimitero, il sindaco Francesca Valenti: “Ingiustificato allarmismo del centrodestra” 

“Saranno presto tumulate tutte le bare a deposito nella camera mortuaria del cimitero comunale di Sciacca. Il Comune ha infatti recuperato ventiquattro loculi”. È quanto dichiara il sindaco Francesca Valenti.

“I nuovi loculi – spiega – sono stati acquisiti da due associazioni che li hanno consegnati a Comune, così come da contratto, nel numero del 15 per cento delle costruzioni realizzate. Da lunedì a oggi hanno già trovato degna sistemazione sette salme. Si proseguirà ininterrottamente nei prossimi giorni a sistemare tutte le altre, una trentina, e a svuotare la camera mortuaria del cimitero. L’allarmismo degli ex consiglieri del centrodestra è del tutto ingiustificato”.

Il sindaco Francesca Valenti comunica, infine, di aver dato incarico agli uffici per la redazione di un progetto per la costruzione di nuovi loculi.