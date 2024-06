Interventi urgenti in via Modigliani: da lunedì sostituzione di 200 metri di condotta

Intervento radicale nel primo tratto dell’impianto idrico della via Modigliani.

Il sindaco Fabio Termine e il vicesindaco e assessore ai servizi a rete Valeria Gulotta rendono noto che lunedì prossimo, 24 giugno, inizieranno i lavori per sostituire la conduttura nel tratto che va dall’incrocio del viadotto di via Orti San Salvatore (dove ci sono i semafori) all’incrocio per via Fratelli Argento. I lavori in somma urgenza saranno eseguiti da una ditta incaricata dall’Aica. Verranno sostituiti 200 metri di condotta e realizzati tutti i collegamenti con le utenze domestiche.

Il cantiere provocherà inevitabilmente dei cambiamenti nella viabilità. Il tratto della via Modigliani interessato dai lavori sarà chiuso. Da via Orti San Salvatore all’incrocio i mezzi potranno salire a sinistra. Da via Fratelli Argento, al secondo incrocio si potrà andare dritto o a sinistra per via Avellino.