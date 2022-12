"Sala giochi frequentata da pregiudicati": il questore sospende la licenza

Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, ha disposto la sospensione, per un periodo di 15 giorni, di un locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande, con annessa sala giochi, frequentato da persone pregiudicate.

"La contemporanea presenza di tali persone - si legge in una nota della Questura - si ritiene possa costituire allarme per la collettività e fonte di pericolo per la sicurezza dei cittadini. L’indicata sospensione della licenza per l’attività del pubblico esercizio compendia infatti intrinseche finalità di prevenzione per la sicurezza pubblica, perseguendo l’obiettivo della tutela anticipata della pubblica sicurezza".

Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia.