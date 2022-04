Riapre il centro medico legale, esulta la Cgil: “Finalmente si restituisce un importante servizio”

Il centro medico legale torna in funzione dopo tanto tempo di inattività. A comunicarlo è stato il segretario generale della Cgil, Alfonso Buscemi, che esulta per il risultato ottenuto ."Capita con cadenza quotidiana - ha detto - di dover denunciare la lentezza della pubblica amministrazione o le sue inefficienze. Capita però, e questo per noi va evidenziato con maggiore interesse, che la stessa pubblica amministrazione, quando ha dirigenti all'altezza, riesce a dare risposte di efficienza alla collettività. Oggi, grazie alla caparbietà del direttore dell'Inps agrigentina, Peppino Segreto, che ha dovuto combattere contro i tagli determinati dalla sede centrale di Roma e che ha trovato sostegno nell’Asp, un'altra pubblica amministrazione spesso lacunosa per efficienza e qualità dei risultati che però ha prontamente concesso i locali in comodato d'uso gratuito, viene restituito un servizio ai cittadini chiuso per tanto tempo. La collaborazione di questi due direttori e la sensibilità da parte del commissario dell’Asp Mario Zappia ha consentito di evitare, non solo alla città di Sciacca ma a tutto quel circondario che va dal Belice sino a Ribera, i paesi dei Monti Sicani, Caltabellotta, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca, la “Via Crucis” per l'accertamento di una malattia invalidante. Questa è la pubblica amministrazione che ci piace”.