Teatro "Samonà", si lavora per consentire la riapertura: via a sopralluogo tecnico

Futuro del teatro "Samonà" di Sciacca, la Soprintendenza dei Beni culturali effettua un sopralluogo al teatro popolare da tempo in attesa di interventi di recupero. L’obiettivo, dice una nota della Regione, "è quello di avviare in tempi rapidi le procedure necessarie per risolvere le criticità che comportano l’attuale chiusura del Teatro".

La Soprintendenza di Agrigento predisporrà il Disa, cioè il documento per le indicazioni della stazione appaltante, che permetterà l'individuazione di professionista da incaricare per la redazione del progetto che consentirà la riapertura dello spazio teatrale.

“Il ripristino delle condizioni di decoro del Teatro Popolare di Sciacca – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – è doveroso per la comunità saccense e per l’intero mondo della cultura. La riapertura definitiva del Teatro è un impegno assunto dal Presidente Musumeci e da me, che a questo luogo sono legato anche da un profondo valore affettivo”.