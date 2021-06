Pulizia in ogni dove, via all'opera di decespugliamento: interventi anche al cimitero comunale

Il Comune di Sciacca non si ferma. Infatti, in queste ore continua l’opera di decespugliamento del territorio saccense. Nei prossimi giorni, dunque, è anche in programma un intervento nel cimitero comunale.

"L’intervento al cimitero – informano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Michele Bacchi – è previsto per lunedì 14 giugno. Quel giorno saranno impegnati a ripulire e a bonificare l’area cimiteriale tutti operai addetti alla scerbatura. Nella giornata di oggi, intanto, è stata programmata la conclusione dell’intervento in contrada Ferraro, iniziato ieri. Sempre per oggi è stata programmata l’opera di scerbatura in contrada Isabella, lungo la Via Aldo Moro, e in centro nel Rione IV Novembre. Nei prossimi giorni, - conclude il sindaco - le squadre di intervento saranno integrate da personale dell’Esa, ente di Sviluppo Agricolo, per rendere ancora più incisiva l’opera di decespugliamento del vasto territorio comunale, dal centro alle periferie".