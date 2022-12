Protezione civile, via ai lavori di rifacimento della via Pietro Germi

Il Dipartimento regionale della Protezione ciivile, accogliendo la richiesta del Comune di Sciacca, provvederà a mettere in campo un intervento di rifacimento della via Pietro Germi, ad oggi unica strada per raggiungere il quartiere Carbone dopo i danni provocati dal maltempo al ponticello “Tummiolo” nel mese di ottobre scorso



Ne dà notizia il deputato Pd Michele Catanzaro.





“L'importo autorizzato è di 250 mila euro – dice Catanzaro – somma destinata ad effettuare il ripristino delle ordinarie condizioni di transitabilità di via Pietro Germi, oggi caratterizzata da innumerevoli buche che la rendono pericolosa e dannosa per i residenti e per gli imprenditori che ogni giorno devono attraversarla. Mi preme ringraziare il capo dipartimento, Salvatore Cocina, che sin da subito ha mostrato sensibilità nell'accogliere l'istanza del nostro territorio".