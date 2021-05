Battaglia per le Terme, dopo la marcia via ad un sit in permanente

La manifestazione dei giorni scorsi non ha di fatto prodotto alcun risultato: si cambia strategia

I cittadini saccensi che nei giorni scorsi hanno dato il via ad una lunga marcia fino a Palermo in difesa delle Terme cambiano strategia e puntano ad un sit in permamente nella speranza che la Regione "batta un colpo".

Ad annunciarlo è il sindaco Francesca Valenti, la quale ha spiegato che scriverà al presidente della Regione Musumeci il quale, va detto, non ha sostanzialmente accolto positiivamente marce e proteste. La soluzione proposta tra l'altro dalla Regione sul futuro dell'impianto convice pochi.