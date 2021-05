Riparte il progetto "Vie dei tesori": si cercano nuovi itinerari culturali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune di Sciacca, per il terzo anno consecutivo, parteciperà alla prossima edizione del Festival “Le Vie dei Tesori”, uno dei più grandi festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città d’arte della Sicilia. Un’importante occasione di riappropriazione dei luoghi da parte dei cittadini e una straordinaria opportunità per i turisti per visitare tesori (palazzi nobiliari, terrazze segrete, chiese e cripte, giardini ecc.) sconosciuti o non raccontati.

Dal 2 al 17 ottobre 2021 è prevista l’apertura di siti di particolare interesse storico-architettonico e culturale di Sciacca, passeggiate naturalistico-culturali, laboratori esperenziali e altre iniziative in programmazione.

L’assessore alla Cultura Gisella Mondino e il dirigente del I Settore del Comune di Sciacca Michele Todaro hanno diramato un avviso pubblico con cui si invitano Associazioni, Scuole, Enti, Editori, Librai, Consorzi, Cooperative, Attività produttive, Club service e Cittadini a proporre itinerari, siti ed esperienze di particolare significato culturale.

Gli interessati dovranno a fare pervenire una breve descrizione dell’idea progettuale entro il 30 maggio 2021 alla seguente email: assculturacomunedisciacca@ gmail.com