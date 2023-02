Erasmus: studenti di cinque nazioni europee in visita al porto di Sciacca

Ospiti del liceo scientifico "Enrico Fermi" di Sciacca, più di 30 studenti ed insegnanti del progetto Erasmus provenienti da Norvegia, Germania, Slovacchia, Romania e Olanda, hanno avuto modo di conoscere il territorio agrigentino.

Su uniziativa della referente del progetto "No Time To Waste", l'insegnante Maria Miceli, il Wwf è stato contattato per offrire collaborazione. All'evento ha partecipato Giuseppe di Giovanna, presidente della lega navale di Sciacca che ha organizzato una visita al porto. Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, ha espresso parole di soddisfazione e si è posto alla guida della comitiva insieme al presidente dei "Marinai d'Italia" di Sciacca, Vito Sclafani, percorrendo la banchina del porto per dare spiegazioni sulla vita del mare.

"L'attività peschereccia - si legge in una nota di Wwf - è stata illustrata nella sede della coop. Fra i pescatori, la più antica d'Italia, dove il presidente, Vincenzo Marinello, si è soffermato a spiegare le attività dei pescatori, ma anche le tradizioni marinare saccensi, di cui i riti in onore della Madonna del Soccorso fanno parte integrante. Ha raggiunto la delegazione al porto anche Gaspare Sclafani, della società San Paolo Consulting, per raccontare le specificità delle attività portuali e di commercializzazione del pescato".