Gran premio internazionale di Venezia, l'amministrazione si congratula con gli imprenditori Di Giovanna e Mangia

“Un riconoscimento prestigioso e meritato a due imprenditori che in modo esemplare portano avanti importanti eredità e storie di famiglia, e alto il nome di Sciacca, la città nella quale operano da tanti anni”. Il sindaco Francesca Valenti e l’intera Amministrazione comunale si congratulano con Laura Di Giovanna e Marcello Mangia che ieri in Veneto hanno ritirato il Gran Premio Internazionale di Venezia, assegnato per meriti professionali e migliori aziende dal Comitato dell’Ordine del Leone D’Oro.

“Due imprenditori - aggiunge il sindaco Francesca Valenti - che sono tra le eccellenze di Sciacca, in due settori che rappresentano la nostra identità: la ricettività alberghiera con l’accoglienza dei turisti che vengono da tutto il mondo, e l’arte della realizzazione di preziosi gioielli in corallo che da Sciacca vengono esportati in tutto il mondo. Un premio alla lunga storia delle due aziende, con dentro storie di uomini, storie di donne; un riconoscimento a chi ha saputo prendere il testimone dalla nonna o dal padre e portarlo ancora più avanti con capacità, impegno, serietà, creatività, innovazione, tenacia, coraggio. Un incoraggiamento, in questi momenti difficili, per tutti”.