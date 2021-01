Importanti riconoscimenti sportivi a Sciacca: soddisfazione del sindaco Valenti

“Un vanto per Sciacca, per la sua gloriosa storia sportiva; un esempio per tanti giovani”. Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti esprime la sua soddisfazione per i due saccensi premiati dal Coni con medaglie e stelle al merito. Si tratta del pilota automobilistico Benedetto Guarino, campione italiano di autoslalom nel 2019 e Marinella Riggio dell’associazione Il Discobolo in riconoscimento delle benemerenze acquisite per la sua attività dirigenziale.

“Sono riconoscimenti al valore assegnati dall’ente esponenziale dell’ordinamento sportivo nazionale - aggiunge il sindaco Francesca Valenti - che ci rendono orgogliosi dello sport saccense che raggiunge obiettivi prestigiosi. Benedetto Guarino e Marinella Riggio sono un esempio per tanti giovani: con l’impegno, la costanza, la pazienza e l’entusiasmo si raggiungono sempre risultati straordinari in ogni campo. A loro vanno i miei complimenti, la mia ammirazione e la mia gratitudine”.