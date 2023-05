Porto peschereccio e mercato del pescatore, progetto da 250 mila euro per interventi di riqualificazione

Per il porto peschereccio e per il mercato del pescatore potrebbe arrivare presto il momento di una massiccia ristrutturazione. Il Comune ha infatti redatto un progetto specifico da 250 mila euro che risulta inserito nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento redatta dall’Assessorato regionale alla Pesca e approvata con decreto del dirigente generale. Gli uffici regionali hanno vagliate circa 150 istanze. Il progetto del Comune di Sciacca è risultato terzo in una graduatoria di 26 progetti ammissibili a finanziamento.

È quanto fanno sapere il sindaco Fabio Termine e l’assessore alle attività produttive e alle politiche Comunitarie Francesco Dimino.

“Sono interventi a favore di un comparto produttivo di fondamentale importanza per l’economia della città. I lavori previsti nel progetto – spiegano il sindaco Termine e l’assessore Dimino – riguardano infatti la manutenzione straordinaria delle colonnine del porto al servizio dei pescherecci, per attivare finalmente la fornitura di energia elettrica e di acqua alle imbarcazioni. Altro intervento inserito nel progetto del Comune di Sciacca: la manutenzione straordinaria e l’implementazione delle fonti rinnovabili al mercato del pescatore. L’attivazione di un impianto fotovoltaico renderà la nuova e moderna struttura di vendita del pesce autonoma e indipendente dalla rete elettrica, a impatto zero per l’ambiente. Il finanziamento coprirà inoltre l’acquisto di attrezzature informatiche e una macchina del ghiaccio da collocare all’interno del mercato del pescatore per consentirne un migliore funzionamento e una migliore funzionalità per chi lo andrà a gestire. Previsto, infine, l’acquisto di arredo urbano per abbellire ancora di più l’area portuale”.

Fabio Termine e Francesco Dimino hanno voluto ringraziare pubblicamente il dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Sciacca Salvatore Paolo Gioia e i funzionari comunali Giovanni Borsellino e Alfonso Simone Vullo per l’attività amministrativa e di progettazione.