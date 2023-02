Plastic free: i volontari ripuliscono il centro storico e il porto da bottiglie e mozziconi di sigarette

Una ventina di sacchi di bottiglie di plastica nell’area portuale, cinque chili di mozziconi di sigarette in una zona ristretta del centro storico. E’ quanto hanno raccolto ieri a Sciacca i volontari di Plasticfree, gli scout e due gruppi con una trentina di unità arrivati da Menfi: Mashi e Inycon Trekking. La notizia è riportata sul Giornale di Sicilia.

Una sessantina tra giovani e meno giovani hanno svolto l’iniziativa domenicale all’insegna della tutela dell’ambiente, della sensibilizzazione alla riduzione della plastica, ma anche della riscoperta del territorio con la sua bellezza, arte, cultura. Partendo da Rocca Regina, al porto, gruppo attraverso le caratteristiche scale a zig zag è giunto in centro storico. L'iniziativa di sensibilizzazione si è conclusa con la premiazione dei ragazzi, undici in totale, che hanno raccolto più rifiuti. Al primo posto si è classificata Maria Ciraulo, al secondo a pari merito Vincenzo Guardino e Maria Platani e al terzo Filippo Tutino. Hanno ricevuto zainetti e borracce Plasticfree. Un centro storico pieno di cicche di sigarette quello che hanno trovato i volontari.

"Noi non facciamo pulizia delle città – dice Domenico Vernagallo, referente di Plasticfree a Sciacca – ma attività di sensibilizzazione. La plastica, ma anche le cicche di sigarette sono molto inquinanti. Stimoliamo ad avere comportamenti responsabili. Il centro storico di Sciacca non è pulito non per mancanza dell’amministrazione, ma per incapacità di rispettare l’ambiente da parte dei cittadini. Il porto è pieno di carte di caramelle, bottiglie e bicchieri di plastica. Dobbiamo considerare la città come la nostra casa”.