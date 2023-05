Il pittore baiano Menelaw Sete ospite in città: ecco le tappe del tour

L’artista Menelaw Sete, pittore baiano di fama internazionale, ritorna a Sciacca grazie ad una serie di eventi patrocinati dal Comune e dall’associazione “L’AltraSciacca”.

La sua ultima visita risale all’agosto 2015, in occasione dell’inaugurazione della sua mostra permanente all’ex istituto Sant’Anna che mette in vetrina le 33 opere pittoriche che l’artista ha donato al Comune in occasione del gemellaggio, sottoscritto nel 2001, tra Sciacca e Salvador de Bahia.

L’artista è arrivato nella città termale con la moglie Jacy Ramos. Previsto un incontro con gli studenti del liceo artistico Bonachia di Sciacca giovedì 18 maggio alle 11,30. Il giorno dopo, alle 17, è in programma un incontro presso l’Unitre all’ex istituto Sant’Anna. Menelaw Sete parteciperà anche al primo weekend dedicato al Carnevale.

“La presenza dell’artista Menelaw Sete – ha detto ill presidente de L’AltraSciacca Stefano Siracusa – per noi è fondamentale per non spegnere mai i riflettori sul gemellaggio Sciacca-Salvador che va sempre rinvigorito attraverso nuove iniziative. Due città molto distanti ma al tempo stesso molto simili. Da un confronto fotografico, realizzato in occasione della mostra ‘Sciacca vista da noi’, abbiamo messo in risalto le sorprendenti similitudini tra scorci delle due città. Affinità anche nelle tradizioni tra cui anche il Carnevale che farà da contorno alla visita dell’artista in città. Un ringraziamento particolare al Comune di Sciacca per il patrocinio concesso e al nostro socio Turi Dimino che ha permesso di realizzare questa visita e per il suo impegno costante nella promozione del gemellaggio”.