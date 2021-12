Marineria, Lillo Puleo nominato medico fiduciario dei pescatori

E' ormai ufficiale la nomina di Lillo Puleo di medico generico fiduciario per la marineria di Sciacca.

“Mettiamo fine a mesi di disagio – ha detto il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello che ne ha dato notizia - in particolare per lo svolgimento di tutte quelle operazioni e movimenti di marineria dal punto di vista sanitario. Sono attività estremamente importanti per i pescatori e le imprese di navigazione e pesca. Parliamo, ad esempio, del rilascio delle certificazioni di “pronto imbarco”, delle visite biennali e di eventuali infortuni sul lavoro”.

L’incarico a Lillo Puleo, dopo una fase provvisoria, è ora definitivo.

“Adesso - aggiunge Marinello - i nostri operatori della pesca non saranno più costretti a recarsi a Porto Empedocle o a Mazara del Vallo per fruire dei servizi espletati dal medico generico fiduciario del servizio di assistenza sanitaria per i naviganti.”