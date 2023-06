Bruciato il pupazzo di Peppe Nnappa: si chiude il carnevale "estivo" di Sciacca

Con il rogo del pupazzo di Peppe ‘Nnappa, si è ufficialmente chiusa l'edizione 2023 del carnevale di Sciacca. L'iniziativa, dicono oggi gli organizzatori, tornerà nel suo consueto periodo primaverile già dal 2024 ma è stata comunque un successo date anche le condizioni meteo che hanno portato ad un rinvio di una settimana.

"Sono stanco ma soddisfatto del lavoro che io e il mio staff abbiamo svolto e dell’ottima riuscita dell’evento - è il commento di Silvio Alessi, patron della Meridiana Eventi, società organizzatrice del Carnevale 2023. “Nulla è stato facile e tutto si è presentato a noi in forma originale e senza uno storico da poter confrontare. Abbiamo avuto diverse contrarietà, compresa l’allerta meteo arancione il giorno della prima sfilata. Ma alla fine tutto è andato per il meglio e sono sicuro che questa edizione straordinaria del 2023 entrerà nella storia del Carnevale di Sciacca. Per me vedere via Allende piena di persone che si godevano la festa con i loro bambini è stato motivo di grande soddisfazione e mi ha ripagato del grande impegno profuso in questi mesi. Sentivo il peso dell’importanza

di questo carnevale e ho lavorato senza sosta per consentirne lo svolgimento”.

Appendice conclusiva alla festa sarà ora la decisione della giuria sul carro vincitore dell’edizione.