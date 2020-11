Coronavirus, via all'analisi dei tamponi anche al "Giovanni Paolo II"

Sarà attivato nella giornata di domani presso l’ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, il laboratorio di Biologia Molecolare che consentirà alla struttura sanitaria di processare i tamponi molecolari.

Questo non solo consentirà di analizzare un numero maggiore di test, riducendo il sovraccarico che già afflige le strutture sanitarie del territorio e che non potrà che peggiorare con il progressivo aumento degli esami essenziali per circoscrivere il contagio e individuare soprattutto i soggetti asintomatici.