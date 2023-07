Riapertura del bar all’ospedale “Giovanni Paolo II”, l’Asp pronta a pubblicare il bando di affidamento

E’ ormai vicina la riapertura del servizio bar del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca che riavrà dunque questa struttura nei locali del piano terra dell’edificio numero 1. A renderlo noto è la direzione amministrativa e quella sanitaria degli Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera. La procedura di affidamento e gestione del servizio, recentemente cessato in ossequio ad un provvedimento imprescindibile per l’Azienda conseguente ad un contenzioso, è ora in via di definizione e a breve verrà pubblicato il relativo avviso nella sezione “amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti” del sito web istituzionale www.aspag.it.

“La riattivazione del bar interno - afferma la dottoressa Rosanna Dubolino, direttore amministrativo del Distretto ospedaliero Ag2 - è ormai imminente e permetterà all’utenza del ‘Giovanni Paolo II’ di poter nuovamente fruire di un servizio estremamente utile e confortevole. In questo periodo di interruzione gli uffici hanno lavorato ininterrottamente per far sì che la fase di inevitabile stop arrecasse i minori disagi possibili alla collettività e siamo contenti di poter dire che la riapertura è ormai un risultato vicino”.