Ospedale di Sciacca, via ai lavori nella sala di endourologia

Sarà oggetta da lavori di nuova pavimentazione la sala di endourologia del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Ad annunciarlo è la stessa azienda sanitaria. "L’investimento per i lavori, reso urgente dalla necessità di ammodernare la sala - dice la nota - ed appianare alcune criticità strutturali, prevede un importo omnicomprensivo di oltre centoventicinquemila euro. La gamma delle prestazioni endourologiche resa al 'Giovanni Paolo II' afferisce all’unità operativa di urologia e riguarda prevalentemente le tecniche chirurgiche mininvasive per l’osservazione delle vie urinarie e per l’esecuzione di interventi chirurgici. I calcoli renali vengono estratti o frantumati utilizzando endoscopi e strumentazione di piccole dimensioni attraverso aree quali l’uretra, la vescica e l’uretere".