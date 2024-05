"Open Studi Aperti": tornano conferenze e mostra di architettura

Mostra di architettura, prodotta dagli architetti della provincia di Agrigento. Anche quest’anno la manifestazione "Open Studi Aperti" si svolgerà nell’atrio superiore del palazzo comunale di Sciacca dove, venerdì prossimo, alle 17, sarà inaugurata la mostra. Hanno garantito la presenza il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola; il sindaco di Sciacca, Fabio Termine; il presidente del consiglio comunale Ignazio Messina e il vicepresidente dell’Ordine degli architetti, Michele Ferrara, che coordinerà i lavori.

L’evento sarà idealmente collegato ad altre 104 mostre, tenute contestualmente dagli altri Ordini italiani sul territorio nazionale, durante le quali gli studi di architettura apriranno contemporaneamente le loro porte al pubblico.

Il programma della manifestazione prevede, nella giornata di sabato 1° giugno, una conferenza sul tema Architettura necessaria a cura del professore Fabio Alfano, nel corso della quale interverrà anche l’architetto Cinzia De Luca; a seguire ci sarà spazio per una serie di momenti di aggiornamento professionale sull’uso, in architettura, di materiali come il legno e i riciclati per inerti e calcestruzzo.

Anche quest’anno non mancheranno diverse esibizioni artistiche e musicali che esalteranno il felice connubio tra buona architettura, arte e musica.

I lavori di sabato saranno coordinati dai consiglieri dell’Ordine Giacomo Cascio e Salvatore Porretta.