On line il nuovo sito istituzionale del Comune: "Più accessibile anche ai cittadini disabili"

Più semplice, più chiaro, più moderno e più accessibile anche ai cittadini disabili.Il sito internet istituzionale del Comune di Sciacca cambia aspetto, si rinnova con interfacce che tengono conto in maniera flessibile dei vari strumenti di accesso: pc, smartphone e tablet.

L’impostazione grafica, chiara ed essenziale nel linguaggio, consente una migliore accessibilità al cittadino facilitando la consultazione agli ipovedenti attraverso app che leggono le parole.

“Il sito è già on line e in continuo aggiornamento – informano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Innovazione digitale Sino Caracappa – ed è stato progettato per semplificare la vita del cittadino, migliorando i requisiti di accessibilità ai servizi pubblici digitali e la trasparenza, seguendo le linee guida di design dei siti web della Pubblica Amministrazione dell’AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Linee guida che prevedono degli standard per i portali degli Enti pubblici. Un’innovazione importante che risponde ai bisogni del cittadino, con l’attivazione di utili funzionalità come quelle per i servizi di rilascio di certificati e PagoPA per il pagamento delle imposte; e ci allinea ai più moderni ed efficaci standard usati dai migliori portali degli Enti pubblici in Italia”.

Il nuovo sito internet del Comune di Sciacca, “mobile-friendly” (che si adatta, per una navigazione ottimale, al dispositivo col quale viene aperto), è stato realizzato dal I Settore del Comune di Sciacca, diretto dal dirigente Michele Todaro. Come colore predominante ha il verde, ispirato a uno dei colori della ceramica saccense.