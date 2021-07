Il museo diffuso dei 5 Sensi entra ufficialmente nel Distretto turistico Valle dei Templi

Domenica 18 luglio alle ore 19, al Castello Incantato di Sciacca ,ci sara? un incontro col direttivo del Distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento per annunciare l'inizio della cooperazione con Sciacca e il museo diffuso dei 5 Sensi.

L'adesione del museo diffuso al distretto turistico e? finalizzata alla progettazione e alla promozione di un territorio ampio dove archeologia e tradizione, cibo e paesaggio sono raccolti sotto un unico ombrello narrativo.



"L’obiettivo - ha commentato la presidente dell'Ecomuseo Viviana Rizzutoe? - è, come sempre, fare rete e crescere insieme, creare connessioni per promuovere cio? che abbiamo in ogni sede possibile, orgogliosi di avere cosi? tanto da condividere, dai templi antichi ai nostri artigiani.L'incontro di domenica e? funzionale alla strategia di programmazione dell'offerta turistica per tutto il comprensorio. Parteciperanno tutti gli operatori del settore e le associazioni interessate alla promozione delle infinite sfumature identitarie che ci caratterizzano, per portare le proprie idee, progetti e la disponibilita? a lavorare effettivamente per il rilancio nazionale e internazionale di tutto il nostro territorio".