Microchippatura gratuita dei cani, al via la campagna per il benessere degli animali

Si svolgera sabato 21 ottobre, in piazza La Rosa nel quartiere della Perriera, dalle 9 alle 12,30, la giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani con lo slogan “Insieme contro ogni forma di abbandono”. È una delle iniziative di promozione per il benessere degli animali promossa a Sciacca su iniziativa della Lav (Lega anti vivisezione) e con il supporto e il patrocinio dell’assessorato al randagismo e ai diritti degli animali.

A darne notizia è l’assessore Agnese Sinagra. L’iniziativa è rivolta ai possessori di cani non ancora microchippati di età anche oltre i 6 mesi. Il microchip è un obbligo previsto dalla legge regionale 15 del 2022. Ma è anche un gesto d’affetto e di legame nei confronti del proprio cane perché consente di ritrovarlo facilmente in caso di smarrimento. Se applicato privatamente ha un costo. Ma in questo caso l’applicazione del dispositivo elettronico sarà gratuita.

In programma ci sono altre iniziative promosse e organizzate sempre da Lav e assessorato comunale al randagismo e ai diritti degli animali che hanno come tema portante “Impariamo a convivere con cani e gatti”. Si svolgeranno fino a gennaio 2024 con incontri nella sala Blasco. Il primo sarà il 24 ottobre alle 17,30 quando sarà affrontato l’argomento “Cane e gatto in condominio e colonie” con gli interventi dell’assessore Agnese Sinagra che fornirà i dati di un anno di attività e dell’avvocato Gabriele Modica che parlerà degli aspetti normativi della detenzione dei cani padronali. Altri incontri saranno il 17 novembre con il medico veterinario Mariagrazia Costa e l’educatrice e istruttrice cinofila Daniela Brunetto; il 15 dicembre con il medico veterinario comportamentista Luisa Li Vecchi; il 19 gennaio 2024 con il medico veterinario Cristian Stabile.